Путин наградил Дружинину и Агурееву орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера саги о гардемаринах Светлану Дружинину и актрису Полину Агурееву. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Награда присуждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусств, многолетнюю творческую деятельность, говорится в тексте документа.
Помимо этого, президент наградил актера Валерия Баринова орденом Дружбы, ордена Александра Невского удостоен актер Александр Михайлов. Глава государства также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени артиста театра «Современник» Ивана Стебунова и актера театра «Ленком Марка Захарова» Антона Шагина.
Ранее Владимир Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой.