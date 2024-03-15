Путин наградил Дружинину и Агурееву орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» режиссера саги о гардемаринах Светлану Дружинину и актрису Полину Агурееву. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.