Эмма Стоун оправдалась за оскорбление ведущего после шутки на «Оскаре»

Американская актриса Эмма Стоун отреагировала на слухи о том, что она якобы обозвала ведущего церемонии « Оскар » Джимми Киммела во время мероприятия. Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter.

Зрители шоу, читающие по губам, сочли, что актриса обозвала Киммела «придурком» после того, как он пошутил про фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, в котором Стоун сыграла главную роль. «Что я сказала? Я не называла его так. Я нисколько не расстроилась из-за него. Не помню такого. Надо будет пересмотреть», — сказала актриса.