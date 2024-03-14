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14 марта 2024, новость

Аль Пачино объяснился за нарушение многолетней традиции «Оскара»

Актер извинился за то, что не объявил номинантов на премию «Лучший фильм»
Аль Пачинов
Аль Пачинов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Аль Пачино в беседе с Variety объяснил, почему нарушил многолетнюю традицию «Оскара», не объявив всех номинантов на премию «Лучший фильм».

«Возник спорный вопрос по поводу того, что я не назвал каждый фильм по отдельности перед тем, как объявить имя победителя. Я хотел бы уточнить, что мои намерения не состояли в том, чтобы пропустить перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих картин уже звучали на протяжении всей церемонии», — пояснил Аль Пачино.

Артист принес извинения за свой поступок и предположил, что мог разочаровать кого-то из зрителей этим.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар», где фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую режиссуру, а также за лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи). 

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