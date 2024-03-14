Аль Пачино объяснился за нарушение многолетней традиции «Оскара»

«Возник спорный вопрос по поводу того, что я не назвал каждый фильм по отдельности перед тем, как объявить имя победителя. Я хотел бы уточнить, что мои намерения не состояли в том, чтобы пропустить перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих картин уже звучали на протяжении всей церемонии», — пояснил Аль Пачино.