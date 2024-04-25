Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма

Эмили Блант появилась на премьере картины «Каскадеры» режиссера Дэвида Литча, в которой она появилась в главной женской роли. На мероприятие, которое проходило в Лондоне, актриса пришла с мужем, режиссером Джоном Красински.

<div id="vk_post_-48064554_46157"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46157", -48064554, 46157, 'rDm4X3KEut-2PRY8MEDqnqjulHM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для светского выхода Блант выбрала черно-белый брючный костюм. Ее супруг надел костюм шоколадного оттенка, белоснежную рубашку и коричневый галстук. На красную дорожку они вышли в обнимку и, как заметили журналисты, выглядели счастливыми и влюбленными.

На премьере картины также появился Райан Гослинг, который исполнил главную мужскую роль. Известно, что съемки проходили в Сиднее около полугода и завершились в марте 2023 года.

«Это была просто бесконечная группа актеров, которые хотели посмотреть, как далеко они могут зайти, чтобы рассмешить друг друга, и поэтому это было приятно», — рассказала Блант Daily Mail.

В центре сюжета картины — бывший каскадер Колт (Райан Гослинг). Он соглашается вернуться в профессию по просьбе экс-возлюбленной Джоди (Эмили Блант).

Она попросила его помочь ей снять ее первый фильм. Вот только у пары возникают проблемы, когда неожиданно исчезает Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), который исполнил в киноленте главную роль.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356507&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.