Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма

Эмили Блант появилась на премьере картины «Каскадеры» режиссера Дэвида Литча, в которой она появилась в главной женской роли. На мероприятие, которое проходило в Лондоне, актриса пришла с мужем, режиссером Джоном Красински.
Для светского выхода Блант выбрала черно-белый брючный костюм. Ее супруг надел костюм шоколадного оттенка, белоснежную рубашку и коричневый галстук. На красную дорожку они вышли в обнимку и, как заметили журналисты, выглядели счастливыми и влюбленными.
На премьере картины также появился Райан Гослинг, который исполнил главную мужскую роль. Известно, что съемки проходили в Сиднее около полугода и завершились в марте 2023 года.
«Это была просто бесконечная группа актеров, которые хотели посмотреть, как далеко они могут зайти, чтобы рассмешить друг друга, и поэтому это было приятно», — рассказала Блант Daily Mail.
В центре сюжета картины — бывший каскадер Колт (Райан Гослинг). Он соглашается вернуться в профессию по просьбе экс-возлюбленной Джоди (Эмили Блант).
Она попросила его помочь ей снять ее первый фильм. Вот только у пары возникают проблемы, когда неожиданно исчезает Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), который исполнил в киноленте главную роль.
В широкий прокат фильм «Каскадеры» вышел 24 апреля.