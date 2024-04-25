Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 апреля 2024, новостьКрасная дорожка

Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма

Актриса презентовала киноленту «Каскадеры», в котором она исполнила одну из главных ролей

Эмили Блант появилась на премьере картины «Каскадеры» режиссера Дэвида Литча, в которой она появилась в главной женской роли. На мероприятие, которое проходило в Лондоне, актриса пришла с мужем, режиссером Джоном Красински.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для светского выхода Блант выбрала черно-белый брючный костюм. Ее супруг надел костюм шоколадного оттенка, белоснежную рубашку и коричневый галстук. На красную дорожку они вышли в обнимку и, как заметили журналисты, выглядели счастливыми и влюбленными.

На премьере картины также появился Райан Гослинг, который исполнил главную мужскую роль. Известно, что съемки проходили в Сиднее около полугода и завершились в марте 2023 года.

«Это была просто бесконечная группа актеров, которые хотели посмотреть, как далеко они могут зайти, чтобы рассмешить друг друга, и поэтому это было приятно», — рассказала Блант Daily Mail.

В центре сюжета картины — бывший каскадер Колт (Райан Гослинг). Он соглашается вернуться в профессию по просьбе экс-возлюбленной Джоди (Эмили Блант).

Она попросила его помочь ей снять ее первый фильм. Вот только у пары возникают проблемы, когда неожиданно исчезает Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), который исполнил в киноленте главную роль.

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат фильм «Каскадеры» вышел 24 апреля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Эмили Блант
Эмили Блант
Emily Blunt
Джон Красински
John Krasinski
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Каскадеры
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон впервые после рождения ребенка вышел в свет
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол пришел на премьеру фильма с новой возлюбленной
Дарья Мороз
Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Гагарина с дочкой, Киркоров: звезды на премьере «Летучего корабля»
Никита Ефремов
Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма
Александр Головин
Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Дакота Джонсон
Звезда «50 оттенков серого» появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Полина Цыганова
Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь