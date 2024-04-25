Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом

Юлия Пересильд показала поклонникам результат совместной работы с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. 39-летняя актриса примерила яркий образ: она предстала в красном атласном платье, поверх которого накинула блейзер того же цвета, расшитый стразами.

<div id="vk_post_-48064554_46131"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46131", -48064554, 46131, 'B1YqKtpkytSkZoMdQBrILNgIxVA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда картины «Вызов» сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах. Образ актриса дополнила прической, которую украсили желтые цветы.

«Как-то у прекрасного художника Дмитрия Исхакова возникла идея такой съемки. И захотелось это сделать. Собрать лучших и сделать что-то для себя. Вот такую красоту. Чистое творчество. И единственная наша цель была — создать что-то интересное для нас же самих», — рассказала Пересильд.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии.

Интересно, что Пересильд познакомила с Исхаковым и своего возлюбленного, актера Михаила Тройника. Фотограф в личном блоге разместил его черно-белые снимки. «Крутейший Миша Тройник», — лаконично подписал фото Исхаков.