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25 апреля 2024, новость

Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом

Актриса приняла участие в фотосессии Дмитрия Исхакова

Юлия Пересильд показала поклонникам результат совместной работы с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. 39-летняя актриса примерила яркий образ: она предстала в красном атласном платье, поверх которого накинула блейзер того же цвета, расшитый стразами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда картины «Вызов» сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах. Образ актриса дополнила прической, которую украсили желтые цветы.

«Как-то у прекрасного художника Дмитрия Исхакова возникла идея такой съемки. И захотелось это сделать. Собрать лучших и сделать что-то для себя. Вот такую красоту. Чистое творчество. И единственная наша цель была — создать что-то интересное для нас же самих», — рассказала Пересильд.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии.

Интересно, что Пересильд познакомила с Исхаковым и своего возлюбленного, актера Михаила Тройника. Фотограф в личном блоге разместил его черно-белые снимки. «Крутейший Миша Тройник», — лаконично подписал фото Исхаков.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов», в котором сыграли супружескую пару. О романе актеров стало известно в ноябре 2022 года, а летом 2023 года Пересильд трогательно поздравила возлюбленного с их первой годовщиной.

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