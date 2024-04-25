Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом

Юлия Пересильд показала поклонникам результат совместной работы с фотографом Дмитрием Исхаковым, бывшим мужем Полины Гагариной. 39-летняя актриса примерила яркий образ: она предстала в красном атласном платье, поверх которого накинула блейзер того же цвета, расшитый стразами.
Звезда картины «Вызов» сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах. Образ актриса дополнила прической, которую украсили желтые цветы.
«Как-то у прекрасного художника Дмитрия Исхакова возникла идея такой съемки. И захотелось это сделать. Собрать лучших и сделать что-то для себя. Вот такую красоту. Чистое творчество. И единственная наша цель была — создать что-то интересное для нас же самих», — рассказала Пересильд.
Поклонники пришли в восторг от фотосессии.
Интересно, что Пересильд познакомила с Исхаковым и своего возлюбленного, актера Михаила Тройника. Фотограф в личном блоге разместил его черно-белые снимки. «Крутейший Миша Тройник», — лаконично подписал фото Исхаков.
Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов», в котором сыграли супружескую пару. О романе актеров стало известно в ноябре 2022 года, а летом 2023 года Пересильд трогательно поздравила возлюбленного с их первой годовщиной.