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25 апреля 2024, новость

Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы

Звезда театр и кино задолжала 86 тыс. рублей из-за занятости
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк

Актриса Александра Урсуляк, известная по таким фильмам и сериалам, как «Время первых», «Пингвины моей мамы», «Amore More», «Последний богатырь. Наследие» и другие, задолжала 86 тыс. рублей за коммунальные услуги, а также накопила штрафы ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в октябре прошлого года на знаменитость подал в суд ГБУ «Жилищник Пресненского района» из-за долга в размере 45 тыс. 310 рублей. Суд постановил, что артистке нужно оплатить задолженность до декабря, однако она не сделала этого до сих пор.

Кроме того, подчеркивает Mash, Урсуляк накопила штрафов за нарушение ПДД на 40 тыс. 100 рублей. Она призналась в беседе с каналом, что у нее нет времени заниматься финансовыми вопросами из-за занятости. Впрочем, заявила актриса, она планирует рассчитаться с долгами после 26 апреля — тогда закончится Московский международный кинофестиваль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Александра Урсуляк объяснила причину популярности сказок в России. Актриса призналась, что была ужасно рада сняться в сиквеле «Последнего богатыря».

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