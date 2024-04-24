Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новость

Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ

Исполнители отказались от участия в фестивале в Черногории
Сергей Никитин
Сергей Никитин | Источник: Legion-Media.ru

Барды Татьяна и Сергей Никитины опровергли на своем сайте слухи о финансировании ВСУ.

Никитины заявили, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

Напомним, на афише, опубликованной Чулпан Хаматовой в соцсетях, были указаны также имена поэтессы Веры Полозковой, писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), певицы Манижи и других.

«Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим», — заявили музыканты.

Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ — недвижимости, должностей и гонораров. Они назвали своим отечеством Россию и русский язык. Как заявили артисты, для них главные ценности — это жизнь человека и его достоинство.

Никитины уточнили, что выходят на сцену, чтобы объединять людей, противостоять ненависти, враждебности и невежеству.

«Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. Все, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях. Мы дорожим доверием, которое возникает между нами и зрителями, мы счастливы, когда приносим людям радость», — отметили барды.

Никитины не стали отрицать, что их сын с 1990 года проживает с семьей в США. «Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — поделились музыканты.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Напомним, песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных звучат в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», в мультфильме «Большой секрет для маленькой компании» и многих других.

Ранее Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Большой секрет для маленькой компании
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Ирония судьбы, или С легким паром!
Москва слезам не верит
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Ольга Будина
Ольга Будина пожаловалась на отсутствие ролей
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Иван Охлобыстин
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Анатолий Белый
Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию
Никита Пресняков
Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Семен Трескунов
Семен Трескунов рассказал о жизни в Испании и смене имени
Василий Ливанов
Василий Ливанов осудил поведение уехавших из России звезд
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь