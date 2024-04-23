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23 апреля 2024, новость

Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи

Имена Бардов ранее были замечены на афише концерта, опубликованной Чулпан Хаматовой
Сергей Никитин
Сергей Никитин | Источник: Legion-Media.ru

Поэтесса Юнна Мориц захотела запретить бардам Татьяне и Сергею Никитиным исполнять свои песни. Ее цитирует агентство Regnum.

«Команда юристов работает над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи», — рассказала 86-летняя Мориц.

Никитины исполняют песни на стихи Мориц «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет», звучавшие в мультфильме «Большой секрет для маленькой компании», и другие.

Накануне актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Имена бардов заметили в анонсе выступления в рамках программы «Возраст счастья», опубликованном актрисой Чулпан Хаматовой в ее личном блоге. Организаторы мероприятия, которое пройдет в Будве, заявили, что часть собранных средств будет передана на поддержку Украины. На концерте также выступят поэтесса Вера Полозкова, писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом), певица Манижа и другие.

Ранее Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Богомолова

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