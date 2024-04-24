Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что Голливуд не сможет вернуть себе прежние позиции на российском рынке после ухода.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240155&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас Голливуд ушел, все 100% у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы. <…> Когда Голливуд вернется, он что-то себе обратно заберет, но уже так, как раньше, работать не сможет», — подчеркнул Кудрявцев.

Он также уточнил, что до санкций голливудских киностудий российские проекты занимали лишь 30% от объема кинорынка в стране. По мнению Кудрявцева, у россиян пробудился интерес к авторскому кино, которое стало более заметным на фоне ухода западных блокбастеров.