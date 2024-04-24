Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новость

Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок

По мнению программного директора ММКФ Ивана Кудрявцева, Голливуд не сможет работать так, как раньше

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что Голливуд не сможет вернуть себе прежние позиции на российском рынке после ухода.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас Голливуд ушел, все 100% у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы. <…> Когда Голливуд вернется, он что-то себе обратно заберет, но уже так, как раньше, работать не сможет», — подчеркнул Кудрявцев.

Он также уточнил, что до санкций голливудских киностудий российские проекты занимали лишь 30% от объема кинорынка в стране. По мнению Кудрявцева, у россиян пробудился интерес к авторскому кино, которое стало более заметным на фоне ухода западных блокбастеров.

В качестве примера он привел фильм «Воздух» Алексея Германа-мл., который собрал в прокате более полумиллиарда рублей. Кудрявцев считает, что теперь российские режиссеры могут чувствовать себя более свободно.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Воздух
Алексей Герман-мл.
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Кинотеатр
Эксперты заявили о негативных последствиях запрета на теневой прокат
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Ольга Будина
Ольга Будина пожаловалась на отсутствие ролей
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Министерство неджентльменских дел
Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Летучий корабль
Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»
В кинотеатрах России впервые покажут «Бриллиантовую руку» Гайдая
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Джулиан Костов
Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Карен Шахназаров
Шахназаров заявил, что России нужно увеличить выпуск фильмов до 300 в год
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Андрей Тарковский, фото: Мосфильм
В США Андрея Тарковского назвали польским режиссером
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»
«Башка отвалится»: Путин раскритиковал зарубежные мультфильмы
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Иван Охлобыстин
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Теща
«Теща» с Гузеевой снова возглавила российский прокат
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Анна Михалкова
Анна Михалкова назвала отечественную замену западным супергероям
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Анатолий Белый
Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию
Кадр из мультфильма «Заветное желание»
Новый мультфильм Disney провалился в прокате
Никита Пресняков
Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь