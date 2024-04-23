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23 апреля 2024, новость

Иосиф Пригожин объяснил поведение Кологривого

Продюсер назвал Кологривого талантливым актером, будущее которого зависит только от него
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что своим поведением актер Никита Кологривый максимально старается быть заметным.

По словам Пригожина, если артист будет «сидеть тихо, как мышка», то его никто не заметит. Продюсер назвал Кологривого талантливым актером, будущее которого зависит только от него. Также, как заявляет муж певицы Валерии, на популярность может повлиять отношение к людям.

«В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу», — отметил Пригожин.

Никита Кологривый сыграл Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Особенно широко известен он стал после серии скандалов.

Так, в январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

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