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20 марта 2024, новость

Полиция Новосибирска проводит проверку в отношении Кологривого

На актера написали заявление в полицию после скандала в ресторане
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Новосибирская полиция проводит проверку действий актера Никиты Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали агентству, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города. Сейчас стражи порядка проводят проверку инцидента и устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего в полиции «примут решение в установленном законом порядке».

Ранее сообщалось, что Кологривый укусил за ногу официантку в одном из ресторанов Новосибирска. По данным издания «Абзац», артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения — одну из официанток пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем он начал заламывать официантке руки.

Актер и его директор не стали связываться с администрацией заведения после случившегося. Также от них не последовало никаких извинений.

Накануне стало известно, что Кологривый захотел снять фильм про геолога из Новосибирска.

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