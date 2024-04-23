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23 апреля 2024, новость

Милла Йовович повеселилась на прогулке с 16-летней дочерью

Актриса и ее старшая наследница попали в объективы папарацци

Миллу Йовович засняли на прогулке со старшей дочерью Эвер Андерсон. Они веселились, смеялись и танцевали на улице в Лос-Анджелесе.

Звезда картины «Пятый элемент» для прогулки выбрала голубые джинсы-клеш, бежевую футболку и темно-серую рубашку. Ее дочь надела широкие брюки в полоску и белый топ. Поклонники в очередной раз отметили, как сильно Эвер похожа на мать.

Напомним, Милла Йовович в 2009 году вышла замуж за Пола У. С. Андерсона, с которым до этого встречалась семь лет. Этот брак для актрисы стал третьим: ее первым супругом был актер Шон Эндрюс, а вторым — Люк Бессон.

В союзе с Андерсоном у Йовович родились три дочери — Эвер, Дэшилл, Ошин. Старшая наследница пошла по стопам матери и уже активно строит актерскую и модельную карьеры. Эвер Андерсон снялась в таких фильмах, как «Обитель зла: Последняя глава», «Черная вдова» и «Питер Пэн и Венди», где сыграла одну из главных ролей.

Интересно, что наследницы голливудской актрисы знают русский язык и читают произведения русских классиков в оригинале.

Ранее Милла Йовович показала повзрослевшую среднюю дочь. Недавно Дэшилл исполнилось девять лет.

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