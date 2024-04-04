Милла Йовович показала милое фото средней дочери

Милла Йовович опубликовала в личном блоге милый портрет своей средней дочери Дэшилл, которой исполнилось девять лет. Актриса отметила, что у ее ребенка «теплая, радостная и щедрая душа».

<div id="vk_post_-48064554_45143"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?170"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45143", -48064554, 45143, 'fFW5ojig9I_MYBeNA5XBxNIx9KI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ты всегда находишь доброту в своем сердце для всех вокруг, оставаясь озорной маленькой феей, которая любит зажигать! Какое счастье вырастить такого привлекательного и проницательного человека. Твоя общительность и легкость видеть всю картину в жизни так вдохновляют меня! Я так горжусь тем, что я твоя мама!» — заключила Йовович.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Дэшилл — на самом деле очень милая и добрая девочка.