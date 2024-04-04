Милла Йовович показала милое фото средней дочери

Милла Йовович опубликовала в личном блоге милый портрет своей средней дочери Дэшилл, которой исполнилось девять лет. Актриса отметила, что у ее ребенка «теплая, радостная и щедрая душа».
«Ты всегда находишь доброту в своем сердце для всех вокруг, оставаясь озорной маленькой феей, которая любит зажигать! Какое счастье вырастить такого привлекательного и проницательного человека. Твоя общительность и легкость видеть всю картину в жизни так вдохновляют меня! Я так горжусь тем, что я твоя мама!» — заключила Йовович.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Дэшилл — на самом деле очень милая и добрая девочка.
Напомним, Милла Йовович счастлива в браке с режиссером Полом У. С. Андерсоном, от которого родила трех дочерей — Эвер, Дэшилл и Ошин. Старшая наследница пошла по стопам матери — Эвер Андерсон снимается в кино и строит карьеру модели.