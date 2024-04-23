Актер дубляжа раскрыл интригу фильма «Дэдпул и Росомаха»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356792&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актер дубляжа Петр Гланц раскрыл интригу предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» кинокомпании Marvel Studios. Его предположение цитирует News.ru.

Он напомнил, что студия утверждает: новый фильм — это не «Дэдпул 3», а история про двух героев. Кроме того, он предположил, что многих героев из предыдущих фильмов в картине не будет — например, друга Дэдпула Ласки.

«Это будет именно про Дэдпула, который пошел на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придется. Ожидаю, что это будет веселый броманс, веселый фильм про дружбу против воли», — поделился Гланц.