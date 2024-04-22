Трейлер дня: саркастичные Дэдпул и Росомаха спасают вселенную

Вышел полноценный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», где встречаются два персонажа вселенной Marvel в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.
Первый тизер был коротким и лишь мельком продемонстрировал вместе Росомаху и Дэдпула. Новое видео длится больше двух с половиной минут и показывает, как развиваются отношения разговорчивого наемника и выносливого мутанта под хит Мадонны 1989 года Like a Prayer.
В трейлере также появляется сестра-близнец Чарльза Ксавьера, злодейка Кассандра Нова в исполнении устрашающей Эммы Коррин.
В образе агента Парадокса предстает звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен, а Морена Баккарин возвращается к роли Ванессы Карлайл, несмотря на гибель ее героини в фильме «Дэдпул 2».
Режиссером фантастического блокбастера стал Шон Леви.
В зарубежный прокат фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля.