Трейлер дня: саркастичные Дэдпул и Росомаха спасают вселенную

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356792&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел полноценный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», где встречаются два персонажа вселенной Marvel в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

Первый тизер был коротким и лишь мельком продемонстрировал вместе Росомаху и Дэдпула. Новое видео длится больше двух с половиной минут и показывает, как развиваются отношения разговорчивого наемника и выносливого мутанта под хит Мадонны 1989 года Like a Prayer.

В трейлере также появляется сестра-близнец Чарльза Ксавьера, злодейка Кассандра Нова в исполнении устрашающей Эммы Коррин.

В образе агента Парадокса предстает звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен, а Морена Баккарин возвращается к роли Ванессы Карлайл, несмотря на гибель ее героини в фильме «Дэдпул 2».

Режиссером фантастического блокбастера стал Шон Леви.