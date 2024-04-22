Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: саркастичные Дэдпул и Росомаха спасают вселенную

Смотрите первый полноценный трейлер предстоящего блокбастера
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел полноценный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», где встречаются два персонажа вселенной Marvel в исполнении Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

Первый тизер был коротким и лишь мельком продемонстрировал вместе Росомаху и Дэдпула. Новое видео длится больше двух с половиной минут и показывает, как развиваются отношения разговорчивого наемника и выносливого мутанта под хит Мадонны 1989 года Like a Prayer.

В трейлере также появляется сестра-близнец Чарльза Ксавьера, злодейка Кассандра Нова в исполнении устрашающей Эммы Коррин.

В образе агента Парадокса предстает звезда «Наследников» Мэттью Макфэдиен, а Морена Баккарин возвращается к роли Ванессы Карлайл, несмотря на гибель ее героини в фильме «Дэдпул 2».

Режиссером фантастического блокбастера стал Шон Леви.

В зарубежный прокат фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Морена Баккарин
Morena Baccarin
дэдпул и росомаха
Дэдпул и Росомаха
Хью Джекман
Hugh Jackman
райан рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Шон Леви
Шон Леви
Shawn Levy
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Emma Corrin
Мэттью Макфэдиен
Мэттью Макфэдиен
Matthew Macfadyen
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Тревожный звонок» (2023)
Тревожный звонок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь