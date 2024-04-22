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22 апреля 2024, новость

Муцениеце запела и похвасталась вокалом перед поклонниками

Актриса призналась, что много работала над собой, чтобы побороть страхи и исполнить свою мечту

Агата Муцениеце продемонстрировала поклонникам свои новые таланты. 35-летняя актриса сообщила, что занялась вокалом и записала кавер на песню Left Outside Alone певицы Anastacia. Звезда комедии «Честный развод» призналась, что ей страшно и волнительно делиться этим с публикой.

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«Но! Мы долго занимались, долго выбивали мой комплекс “не поющей”, убирали зажимы! Да, еще много над чем надо работать, но вот наш первый результат! Делюсь с вами своим вокалом. Пожалуйста, не думайте, что я претендую тут на что-то. Хотя, жду вас в “Олимпийском” в следующем году и альбом дропну скоро», — сообщила Муцениеце.

Нино Нинидзе, которая и сама строит певческую карьеру, оценила вокал коллеги и призналась, что во время прослушивания у нее появились мурашки. А певица Катя IOWA посоветовала актрисе записывать сольную песню. Муцениеце, в свою очередь, отметила, что с такой поддержкой у нее точно все получится.

Напомним, Агата Муцениеце — российско-латвийская актриса. Она дебютировала в кино в 2007 году, а успех ей принес молодежный сериал «Закрытая школа», в котором она сыграла главную роль.

Кстати, на съемках актриса познакомилась с Павлом Прилучным, за которого в 2011 году вышла замуж. В браке у актеров родились сын Тимофей и дочь Мия. В начале 2020 звезды развелись. Два года назад Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля.

Муцениеце же в последнее время приписывают роман с телеведущим Иваном Чуйковым. Недавно пара эффектно появилась на открытии Московского международного кинофестиваля.

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