Муцениеце запела и похвасталась вокалом перед поклонниками

Агата Муцениеце продемонстрировала поклонникам свои новые таланты. 35-летняя актриса сообщила, что занялась вокалом и записала кавер на песню Left Outside Alone певицы Anastacia. Звезда комедии «Честный развод» призналась, что ей страшно и волнительно делиться этим с публикой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-122141110&id=456240164&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Но! Мы долго занимались, долго выбивали мой комплекс “не поющей”, убирали зажимы! Да, еще много над чем надо работать, но вот наш первый результат! Делюсь с вами своим вокалом. Пожалуйста, не думайте, что я претендую тут на что-то. Хотя, жду вас в “Олимпийском” в следующем году и альбом дропну скоро», — сообщила Муцениеце.

Нино Нинидзе, которая и сама строит певческую карьеру, оценила вокал коллеги и призналась, что во время прослушивания у нее появились мурашки. А певица Катя IOWA посоветовала актрисе записывать сольную песню. Муцениеце, в свою очередь, отметила, что с такой поддержкой у нее точно все получится.

Напомним, Агата Муцениеце — российско-латвийская актриса. Она дебютировала в кино в 2007 году, а успех ей принес молодежный сериал «Закрытая школа», в котором она сыграла главную роль.

Кстати, на съемках актриса познакомилась с Павлом Прилучным, за которого в 2011 году вышла замуж. В браке у актеров родились сын Тимофей и дочь Мия. В начале 2020 звезды развелись. Два года назад Прилучный женился на коллеге Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля.