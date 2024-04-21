Агата Муцениеце вышла на красную дорожку ММКФ с возлюбленным

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Чуйков обнимал 35-летнюю актрису, пытаясь согреть от холода в очереди перед выходом на красную дорожку.

Перед журналистами и фотографами звезды появились, держась за руки. Чуйков помог актрисе расправить шлейф платья. «У каждой девушки должен быть такой волшебник, который отвечает за подол», — отметила звезда «Честного развода».

Для светского выхода Агата Муцениеце выбрала длинное черное платье с глубоким декольте. Актрисе понравилось, как наряд из коллекции модного дома Валентина Юдашкина развевался при сильном ветре.

«Открытие ММКФ. Холодно, ветрено, дождливо. Но в душе тепло, и это главное», — сообщила звезда в личном блоге.

А вот Екатерина Климова, несмотря на непогоду, предпочла для выхода на красную дорожку нежный весенний образ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240151&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.