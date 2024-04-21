Агата Муцениеце вышла на красную дорожку ММКФ с возлюбленным

Агата Муцениеце посетила открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в компании телеведущего Ивана Чуйкова, с которым ей приписывают роман в последнее время.
Чуйков обнимал 35-летнюю актрису, пытаясь согреть от холода в очереди перед выходом на красную дорожку.
Перед журналистами и фотографами звезды появились, держась за руки. Чуйков помог актрисе расправить шлейф платья. «У каждой девушки должен быть такой волшебник, который отвечает за подол», — отметила звезда «Честного развода».
Для светского выхода Агата Муцениеце выбрала длинное черное платье с глубоким декольте. Актрисе понравилось, как наряд из коллекции модного дома Валентина Юдашкина развевался при сильном ветре.
«Открытие ММКФ. Холодно, ветрено, дождливо. Но в душе тепло, и это главное», — сообщила звезда в личном блоге.
А вот Екатерина Климова, несмотря на непогоду, предпочла для выхода на красную дорожку нежный весенний образ.
Напомним, 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице с 19 по 26 апреля.