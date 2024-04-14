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14 апреля 2024, новость

Рэдклифф признался, что боялся Снегга на съемках «Гарри Поттера»

Дэниэла Рэдклиффа пугал низкий голос Алана Рикмана, исполнившего роль Северуса Снегга
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Алан Рикман в роли Северуса Снегга в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Актер Дэниэл Рэдклифф признался, что по-настоящему боялся своего коллегу Алана Рикмана на съемках первых трех частей «Гарри Поттера». Об этом он рассказал в эфире подкаста Happy Sad Confused.

По словам Рэдклиффа, сыгравшего в киносаге юного волшебника Гарри Поттера, голос Рикмана, исполнившего роль профессора Северуса Снегга, пугал его.

«Я боялся его и думал, что он меня ненавидит», — признался он.

Впоследствии Рикман подружился с Рэдклиффом и ходил на все театральные постановки, в которых был задействован молодой артист.

«Потом мы ужинали и обсуждали спектакли. Он был одним из первых, кто посоветовал мне обратиться к тренеру по технике речи и совершенствоваться в этом всем [сценическом искусстве]», — говорит 34-летний актер.

Алана Рикмана не стало в 2016 году в возрасте 69 лет.

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