Звезда «Я шагаю по Москве» высказался о ремейке культового фильма

Никита Михалков и Евгений Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве», 1962 год | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Евгений Стеблов высказался об идее ремейка культового советского фильма «Я шагаю по Москве». Его слова приводит издание «Абзац».

Актер заявил, что невозможно снять хороший ремейк картины Никиты Михалкова.

«Эта картина — запечатленное на экране мгновение. Она по атмосферности — как ощущение любви с первого взгляда. Это фильм-настроение. Такое повторить нельзя», — пояснил он.

По словам Стеблова, фильм «Я шагаю по Москве» до сих пор актуален из-за своей атмосферы. Никита Михалков затронул в картине вечные вопросы, отметил он.

«Совпали все компоненты: поэтическая суть сценария Геннадия Шпаликова, музыка Андрея Петрова и игра актеров. Мы не делали большого количества дублей, многое снималось с первого. Все рождалось просто — как у Моцарта», — заключил он.