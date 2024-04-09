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9 апреля 2024, новость

Селену Гомес сравнили с Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»

Актриса пришла на презентацию румян собственного косметического бренда в розовом наряде

Певица Селена Гомес вышла на публику в образе в розовых оттенках. Об этом сообщает Daily Mail.

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Селена Гомес открыла презентацию румян собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке. Для выхода на публику она предпочла розовое атласное платье с цветочным узором, пальто в тон и остроносые туфли с бантами. Ей также сделали макияж в пастельных оттенках и укладку с зачесом назад.

Однако поклонники не оценили образ певицы и сравнили ее в комментариях с пенсионеркой Долорес Амбридж из «Гарри Поттера», которая носила вещи только розового цвета.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can’t Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим парнем. Влюбленные появились вместе на премии «Эмми».

Ранее сообщалось, что Селена Гомес может сыграть легенду кантри-музыки Линду Ронстадт.

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