Ольга Будина пожаловалась на отсутствие ролей

Ольга Будина

Актриса Ольга Будина сообщила в интервью артисту Вячеславу Манучарову, что не получала предложений сняться в кино за два года, прошедших после начала специальной военной операции на Украине.

Будина отметила, что также ей практически не предлагают выступать на концертах. Она уточнила, что сейчас ее совсем не показывают на телевидении. По словам артистки, у нее нет агента, который бы искал ей роли и «лоббировал ее интересы». Актриса призналась, что ей очень сложно найти себе менеджера. Для артистки важно, чтобы агент не только хорошо выполнял свою работу, но и придерживался одинаковых с ней взглядов.

Будина считает, что не может найти себе роли, так как «либералы ее отменяют».

«Мне просто интересно, сколько это будет продолжаться еще. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня, — это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек… Мне самой интересно — сколько я еще могу продержаться в этом состоянии», — поделилась актриса.

По словам Будиной, ее также не пустили во ВГИК с лекцией, которую она читала на протяжении многих лет — «Кинематограф как социальный инженеринг», — из-за «идеологических тенденций».