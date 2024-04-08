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8 апреля 2024, новость

Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»

Сценарист сериала отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников заработал 34 миллиона рублей на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, выручка компании Toomuch Production, 50% которой принадлежат Крыжовникову, составила 454 миллиона рублей за 2023 год. Чистая прибыль со «Слова пацана» составила 34 миллиона.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В феврале Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

В марте Золотарев заявил, что готовит проект о высокотехнологичной медицине. Сценарист считает, что многие современные медицинские сериалы превращаются в обычную драму про людей в белых халатах. Золотарев же хочет добавить к сюжету немного научной составляющей, чтобы показать зрителям высокотехнологичность работы медиков.

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