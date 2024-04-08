Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия

Марина Зудина опубликовала в личном блоге фото своей дочери Марии Табаковой, которой недавно исполнилось 18 лет. На кадре девушка запечатлена в красном бархатном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре.
«9 месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой!» — подписала снимок Зудина.
Также она поделилась фотографиями из семейного архива, на которых запечатлена вместе с мужем Олегом Табаковым и их детьми.
Напомним, Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда была его студенткой. Спустя десять лет пара сыграла свадьбу. В 1995 году у них родился сын Павел, а в 2006 — дочь Мария.
Олег Павлович ушел из жизни в 2018 году. Ему было 82 года.