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8 апреля 2024, новость

Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия

Мария Табакова устроила фотосессию в честь своего дня рождения

Марина Зудина опубликовала в личном блоге фото своей дочери Марии Табаковой, которой недавно исполнилось 18 лет. На кадре девушка запечатлена в красном бархатном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«9 месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой!» — подписала снимок Зудина.

Также она поделилась фотографиями из семейного архива, на которых запечатлена вместе с мужем Олегом Табаковым и их детьми.

Напомним, Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда была его студенткой. Спустя десять лет пара сыграла свадьбу. В 1995 году у них родился сын Павел, а в 2006 — дочь Мария.

Олег Павлович ушел из жизни в 2018 году. Ему было 82 года.

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