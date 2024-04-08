Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия

Марина Зудина опубликовала в личном блоге фото своей дочери Марии Табаковой, которой недавно исполнилось 18 лет. На кадре девушка запечатлена в красном бархатном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре.

<div id="vk_post_-48064554_45394"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45394", -48064554, 45394, '-yhG0KgqjWSDuCTIXNBV4RyNmY8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«9 месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой!» — подписала снимок Зудина.

Также она поделилась фотографиями из семейного архива, на которых запечатлена вместе с мужем Олегом Табаковым и их детьми.

Напомним, Марина Зудина начала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году, когда была его студенткой. Спустя десять лет пара сыграла свадьбу. В 1995 году у них родился сын Павел, а в 2006 — дочь Мария.