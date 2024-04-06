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6 апреля 2024, новость

Брэд Питт назвал ложью слова Анджелины Джоли о насилии

Актер заявил, что Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой
Брэд Питт
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт назвал Анджелину Джоли лицемеркой и обвинил во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэд Питт заявил, что актриса постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой.

«То же относится и к любому соглашению о неразглашении между Джоли и любой третьей стороной, с которой она состоит в отношениях или которая помогала заботиться о детях пары», — заявил инсайдер издания.

Накануне адвокаты актрисы Анджелины Джоли намекнули на то, что актер Брэд Питт бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов актрисы заявила, что Питт отказывался разрешать Джоли продавать долю в их общей винодельне Chateau Miraval French, если она не подпишет жесткий договор о неразглашении.

«Питт подвергал Джоли физическому насилию задолго до того, как в сентябре 2016 года их семья отправилась из Франции в Лос-Анджелес. Но в этом полете он впервые применил физическое насилие и к детям. Джоли немедленно оставила его», — пишут адвокаты.

60-летний Питт, по словам защитников Джоли, предлагал ныне 48-летней жене скрывать информацию о его «недостойном поведении».

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