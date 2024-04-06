Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 апреля 2024, новость

Звезда «Бората» разводится после 14 лет брака

Актер Саша Барон Коэн разводится с женой Айлой Фишер
Саша Барон Коэн и Айла Фишер
Саша Барон Коэн и Айла Фишер | Источник: Rex / Fotodom.ru

Звезда фильма «Борат» Саша Барон Коэн и актриса Айла Фишер разводятся после 14 лет брака. Об этом актеры рассказали в соцсети.

«После теннисного матча, растянувшегося более чем на двадцать лет, мы наконец опускаем ракетки. В 2023 году мы оба подали на развод», — говорится в общем посте.

Расстающаяся пара попросила уважать их право на личную жизнь. Они уточнили, что уважают друг друга и продолжат совместное воспитание детей.

Британский актер Саша Барон Коэн и австралийская актриса Айла Фишер поженились 15 марта 2010 года. Они встречались восемь лет до свадьбы. Ради брака с актером Фишер приняла иудаизм и изменила имя на Айала, что на иврите означает «олениха» или «лань». У супругов трое детей: дочери Олив (2007) и Элула (2010) и сын Монтгомери Мозес Брайан (2015).

Ранее стало известно, что Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Борат
Айла Фишер
Isla Fisher
Саша Барон Коэн
Sacha Baron Cohen
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь