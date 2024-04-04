Кристиан Бэйл в пугающем гриме играет монстра Франкенштейна: первое фото

Появились первые кадры из фильма ужасов «Невеста», который станет ремейком классического хоррора студии Universal «Невеста Франкенштейна» 1935 года.
Кристиан Бэйл сыграет монстра, созданного доктором Франкенштейном, роль его возлюбленной исполнит Джесси Бакли. Кроме того, в картине появятся Пенелопа Крус, Аннетт Бенинг, Питер Сарсгаард и Джулианна Хаф.
Действие «Невесты» развернется в 1930-е годы в Чикаго, куда прибывает Франкенштейн. Надеясь избавиться от одиночества, монстр обращается за помощью к доктору Евфронию и просит создать ему спутницу жизни.
Ученый оживляет убитую женщину, предполагая, что она станет Невестой Франкенштейна. Однако романтика быстро сменяется опасностью — существом начинает интересоваться полиция, а в городе появляется новое радикальное движение.
Постановщицей романтического хоррора выступила актриса Мэгги Джилленхол, для которой «Невеста» стала второй режиссерской работой. Мировая премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года.