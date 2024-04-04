Кристиан Бэйл в пугающем гриме играет монстра Франкенштейна: первое фото

Кристиан Бэйл в фильме «Невеста»

Появились первые кадры из фильма ужасов «Невеста», который станет ремейком классического хоррора студии Universal «Невеста Франкенштейна» 1935 года.

Действие «Невесты» развернется в 1930-е годы в Чикаго, куда прибывает Франкенштейн. Надеясь избавиться от одиночества, монстр обращается за помощью к доктору Евфронию и просит создать ему спутницу жизни.

Ученый оживляет убитую женщину, предполагая, что она станет Невестой Франкенштейна. Однако романтика быстро сменяется опасностью — существом начинает интересоваться полиция, а в городе появляется новое радикальное движение.