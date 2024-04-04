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4 апреля 2024, новость

Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского

Режиссер сравнил Хабенского с памятником из-за его авторитета
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

Режиссер Федор Бондарчук в разговоре с aif.ru признался, что, как и многие другие актеры, побаивается Константина Хабенского.

«Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — отметил Бондарчук.

Режиссер вспомнил, как снимал фильм «В движении», вышедший на экраны в 2002 году, где выступал продюсером, Филипп Янковский — режиссером, а Хабенский играл главную роль — собирательный образ поколения. В определенный момент Бондарчуку надо было снять сцену борьбы с коллегой, режиссер был уверен в своей победе, однако молодой актер показал себя с неожиданной стороны.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского! В этом маленьком, собранном человеке есть то, чего просто не ожидаешь. И тогда я ему это сказал: “Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство”», — рассказал Бондарчук.

Ранее Бондарчук назвал фильм, который может стать новым витком развития кино.

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