Екатерина Шпица посетила премьеру шоу в откровенном наряде

Екатерина Шпица пришла на премьеру шоу Taboo в театре Crave в сексуальном платье с прозрачными вставками. Звезда появилась на мероприятии в сопровождении супруга Руслана Панова, который для светского выхода выбрал классический костюм.
«Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. В каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях, позволяя гостям погрузиться в мир собственных иллюзий», — отмечается на сайте театра.
Напомним, ранее в театре Crave выступала Агата Муцениеце. Актриса исполняла главную роль в шоу «Абсолютно другая нага» — продолжении проекта «Абсолютно нага» с Екатериной Варнавой.