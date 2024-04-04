Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 апреля 2024, новость

Екатерина Шпица посетила премьеру шоу в откровенном наряде

Актриса появилась на мероприятии вместе с мужем

Екатерина Шпица пришла на премьеру шоу Taboo в театре Crave в сексуальном платье с прозрачными вставками. Звезда появилась на мероприятии в сопровождении супруга Руслана Панова, который для светского выхода выбрал классический костюм.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. В каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях, позволяя гостям погрузиться в мир собственных иллюзий», — отмечается на сайте театра.

Напомним, ранее в театре Crave выступала Агата Муцениеце. Актриса исполняла главную роль в шоу «Абсолютно другая нага» — продолжении проекта «Абсолютно нага» с Екатериной Варнавой.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Варнава
Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Джессика Альба
42-летняя Джессика Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица
Кристин Дэвис, фото: соцсети
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа и фильтров
Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс кардинально сменила имидж
Ребел Уилсон
Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде
Зендая
Зендая кардинально сменила имидж и показала результат
Джейк Джилленхол (фото: соцсети)
Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус показала себя в страстном образе
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» назвала неожиданный рецепт красоты
Елена Подкаминская (фото: соцсети)
44-летняя звезда «Кухни» показала себя на сцене в вечернем образе
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Катерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда
Эль Фаннинг (фото: соцсети)
Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Николь Кидман
Николь Кидман впервые за долгое время кардинально сменила имидж
Аарон Тейлор-Джонсон
Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии
Софи Марсо
57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова снялась в откровенном образе
Джулия Робертс (фото: соцсети)
В сети обсуждают новое фото 56-летней Джулии Робертс
Пенелопа Крус (фото: соцсети)
Пенелопа Крус в наряде с глубоким декольте появилась на обложке журнала
Джессика Альба
42-летняя Джессика Альба в сияющем платье с вырезом снялась для обложки
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу в бикини снялась с мужем
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова впечатлила поклонников необычной обувью
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала фигуру в открытом платье
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в халате и без макияжа
Шарлиз Терон
48-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в мини-юбке
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Светлана Ходченкова (фото: IDOL)
41-летняя Светлана Ходченкова снялась в прозрачном платье в пустыне
Сальма Хайек (фото: соцсети)
57-летняя Сальма Хайек восхитила декольте в корсете
Пенелопа Крус
49-летняя Пенелопа Крус приняла участие в смелой фотосессии
Настасья Самбурская
Самбурская показала себя в откровенном образе «барышни-крестьянки»
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи показала себя в ярком образе
Софья Эрнст
Жена Эрнста кардинально сменила имидж
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Марина Александрова
Марина Александрова показала фото в купальнике
Меган Фокс
Меган Фокс сравнили с «невестой Чаки» из-за образа на кинопремии
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Меган Фокс
Меган Фокс шокировала поклонников преображением
Ирина Безрукова (фото: соцсети)
Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройные ноги в мини-юбке
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Кадр из сериала «Дело Германа»
Я знаю, кто тебя убил
Трейлер
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»
Судная ночь в Аркадии
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь