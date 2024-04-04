Екатерина Шпица посетила премьеру шоу в откровенном наряде

Екатерина Шпица пришла на премьеру шоу Taboo в театре Crave в сексуальном платье с прозрачными вставками. Звезда появилась на мероприятии в сопровождении супруга Руслана Панова, который для светского выхода выбрал классический костюм.

<div id="vk_post_-48064554_45146"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?170"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45146", -48064554, 45146, '7fdIK6nKU8HL3Po_zZu8H5kVs4M'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. В каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях, позволяя гостям погрузиться в мир собственных иллюзий», — отмечается на сайте театра.