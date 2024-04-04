В США снимут пятую «Матрицу»

Кинокомпания Warner Bros. ведет разработку пятого фильма франшизы «Матрица». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Известно, что режиссером и сценаристом кинокартины станет Дрю Годдард, снявший фильмы «Война миров Z», «Марсианин» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”». В кинокомпании Warner Bros. также прокомментировали утверждение Годдарда на роль режиссера и сценариста, отметив, что он сумел представить уникальный взгляд на популярную франшизу.
Один из создателей франшизы и режиссер первых трех фильмов Лана Вачовски станет исполнительным продюсером картины. Второй создатель, Лилли Вачовски, принимать участие в проекте не будет.
Также неизвестно, примет ли участие в съемках пятого фильма исполнитель роли Нео Киану Ривз.
Ранее стало известно, что 59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж.