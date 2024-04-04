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4 апреля 2024, новость

В США снимут пятую «Матрицу»

Warner Bros. ведет разработку пятого фильма франшизы «Матрица»
Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»
Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»

Кинокомпания Warner Bros. ведет разработку пятого фильма франшизы «Матрица». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что режиссером и сценаристом кинокартины станет Дрю Годдард, снявший фильмы «Война миров Z», «Марсианин» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”». В кинокомпании Warner Bros. также прокомментировали утверждение Годдарда на роль режиссера и сценариста, отметив, что он сумел представить уникальный взгляд на популярную франшизу.

Один из создателей франшизы и режиссер первых трех фильмов Лана Вачовски станет исполнительным продюсером картины. Второй создатель, Лилли Вачовски, принимать участие в проекте не будет.

Также неизвестно, примет ли участие в съемках пятого фильма исполнитель роли Нео Киану Ривз.

Ранее стало известно, что 59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж.

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Lilly Wachowski
Лана Вачовски
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