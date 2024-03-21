59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж

Голливудский актер Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж. Фотографии знаменитости опубликовал сайт People.

Папарацци засняли 59-летнего Киану Ривза 19 марта на съемках мрачной комедии Джоны Хилла «Исход». На площадке актер появился в белой футболке, коричневой куртке и синих облегающих джинсах. Артист был запечатлен с короткой стрижкой.

Прошлой весной появилась информация, что Киану Ривз сыграет в фильме «Исход», режиссером которого станет Джона Хилл. Артисту досталась роль голливудского актера, который сталкивается с кризисом в своей карьере и в результате должен противостоять своему прошлому. Предстоящий фильм описывается как «мрачная голливудская комедия».

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Джон Уик». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».