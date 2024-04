Мэрил Стрип вручила Шер премию «Икона» на церемонии в Лос-Анджелесе

Принимая награду, исполнительница хитов Believe, Strong Enough, If I Could Turn Back Time сказала, что за свою жизнь потерпела множество неудач, но никогда не отказывалась от своей мечты. Певица призвала всех мечтать и не сдаваться, что бы ни случилось. «Если у вас есть мечта и вы не бросаете ее, у вас будет прекрасная жизнь, и мечта сбудется», — заявила она.