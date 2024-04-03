Мэрил Стрип вручила Шер премию «Икона» на церемонии в Лос-Анджелесе

Поп-певица Шер получила награду «Икона» (Icon Award) на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards. Награждение состоялось прошлой ночью в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

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Награду 77-летняя знаменитость получила из рук давней подруги — Мэрил Стрип. 74-летняя актриса, объявляя Шер, посвятила ей трогательную речь. Она отметила, что у певицы большое открытое сердце, за которым та всегда следует — в актерской игре, пении, танцах и стиле. «Насколько [ее сердце] потрепанно, настолько же оно и сильно… Она всему отдает его часть», — цитирует актрису Access Hollywood.

Принимая награду, исполнительница хитов Believe, Strong Enough, If I Could Turn Back Time сказала, что за свою жизнь потерпела множество неудач, но никогда не отказывалась от своей мечты. Певица призвала всех мечтать и не сдаваться, что бы ни случилось. «Если у вас есть мечта и вы не бросаете ее, у вас будет прекрасная жизнь, и мечта сбудется», — заявила она.

Как отмечает Daily Mail, одна из фотографий двух звезд, сделанных на мероприятии, напомнила их же снимок с премьеры фильма «Силквуд» 1983 года. Обе сыграли главные женские роли в биографической драме. На ту премьеру Мэрил Стрип пришла в белом пиджаке, белой рубашке с кружевными воротником и манжетами и черных брюках, а Шер — в черно-сером костюме.

Вчера же звездные подруги выступили в аналогичной черно-белой гамме: актриса облачилась в белоснежное платье, тогда как певица надела черный костюм с топом, расшитым крупными кристаллами. Причем, по признанию самой Шер, брюки от этого комплекта находятся в ее гардеробе вот уже четыре десятилетия.

Шер является единственной певицей, чьи песни попадали в первую десятку чарта Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). К тому же ее песни достигали вершин американских чартов в течение 33 лет (с 1965 по 1998 год). Ее известнейший хит Believe стал самым продаваемым синглом 1999 года (более 10 млн копий).