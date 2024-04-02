Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе

Агата Муцениеце в личном блоге опубликовала новые романтические снимки с известным телеведущим Иваном Чуйковым. Актриса и ведущий облачились в нежно-розовые наряды, обнимались и проникновенно смотрели друг на друга.

<div id="vk_post_-122141110_29638"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29638", -122141110, 29638, 'yITcMvcms7qDF5yn9kBOhYEV0dY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В каждой шутке…» — лаконично подписала фото звезда «Честного развода».

Поклонники решили, что таким образом актриса намекнула на новый роман и отметили, что они подходят друг другу. Однако некоторые пользователи сети предположили, что Муцениеце таким образом пошутила в честь Дня смеха.