Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе

Агата Муцениеце в личном блоге опубликовала новые романтические снимки с известным телеведущим Иваном Чуйковым. Актриса и ведущий облачились в нежно-розовые наряды, обнимались и проникновенно смотрели друг на друга.
«В каждой шутке…» — лаконично подписала фото звезда «Честного развода».
Поклонники решили, что таким образом актриса намекнула на новый роман и отметили, что они подходят друг другу. Однако некоторые пользователи сети предположили, что Муцениеце таким образом пошутила в честь Дня смеха.
Напомним, Агата Муцениеце ранее была замужем за коллегой Павлом Прилучным, от которого родила сына Тимофея и дочь Мию. В 2020 году звезды развелись, и с тех пор актриса не устроила свою личную жизнь.