Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 апреля 2024, новость

Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе

Актриса показала чувственные фото с известным телеведущим

Агата Муцениеце в личном блоге опубликовала новые романтические снимки с известным телеведущим Иваном Чуйковым. Актриса и ведущий облачились в нежно-розовые наряды, обнимались и проникновенно смотрели друг на друга.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В каждой шутке…» — лаконично подписала фото звезда «Честного развода».

Поклонники решили, что таким образом актриса намекнула на новый роман и отметили, что они подходят друг другу. Однако некоторые пользователи сети предположили, что Муцениеце таким образом пошутила в честь Дня смеха.

Напомним, Агата Муцениеце ранее была замужем за коллегой Павлом Прилучным, от которого родила сына Тимофея и дочь Мию. В 2020 году звезды развелись, и с тех пор актриса не устроила свою личную жизнь.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Джейк Джилленхол (фото: соцсети)
Джейк Джилленхол показал новые фото в брутальном образе
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид
Деми Мур
Стилист Деми Мур снялся с ней в одинаковых нарядах для журнала
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда
Аарон Тейлор-Джонсон
Претендент на роль Бонда принял участие в яркой фотосессии
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии
Николь Кидман (фото: Elle)
Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Ева Лонгория
48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась для глянца
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Шэрон Стоун в фотосессии для Flaunt Magazine
65-летняя Шэрон Стоун показала шикарные ноги
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Алек Болдуин с супругой
Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Ханде Эрчел (фото: соцсети)
Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Том Круз
Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России
Бенджамин Уокер и Кая Скоделарио
Звезда «Пиратов Карибского моря» развелась с актером из «Властелина колец»
Джонни Галэки
Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился
Михаил Тройник и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем
Керем Бюрсин
Звезда «Постучись в мою дверь» появился на обложке журнала
Мэттью Макконахи с женой (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи показал редкое фото с женой
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Николь Кидман (фото: соцсети)
Николь Кидман снялась в дерзкой фотосессии со змеей
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Михаил Боярский назвал себя подкаблучником
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала фото в бикини у бассейна
Александра Бортич (фото: соцсети)
Александра Бортич показала новые фото в нижнем белье
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в купальнике повторила образ Памелы Андерсон
Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Анастасия Волочкова показала шпагат в бикини
Александр Петров с женой Викторией
Верник раскрыл детали знакомства Александра Петрова с будущей женой
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Эвелина Бледанс
Гузеева восхитилась стройной фигурой Бледанс в купальнике
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Александра Бортич
Александра Бортич показала смелые фото из подъезда
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь