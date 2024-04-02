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2 апреля 2024, новость

В США удостоили четырех наград российский триллер «Я иду играть»

Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов
Кадр из фильма «Я иду играть»
Кадр из фильма «Я иду играть»

Триллер «Я иду играть» стал четырехкратным лауреатом фестиваля LA Indie Film Festival в Лос-Анжелесе. Об этом сказано на сайте мероприятия.

Картина получила награды в номинациях — лучший художественный фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший актерский ансамбль. В ней снялись: Анна Потебня («Сестры»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки»), Екатерина СтуловаАритмия») и другие. Производством занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр Kion. Продюсировали ленту Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

В центре сюжета фильма «Я иду играть» — школьница Дана, которая обнаруживает в соцсетях тайное сообщество при попытке выяснить, почему ее сестра свела счеты с жизнью. В нем подростки проходят игру и в случае проигрыша рискуют потерять близких и даже собственную жизнь. Девочка вступает в игру, чтобы узнать правду о сестре.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2021 года. Когда «Я иду играть» покажут в России — неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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