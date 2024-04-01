Трейлер дня: звезды в комедии про спасение Ждуна, упавшего на Землю

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356600&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме рассказывается про доброго инопланетянина Ждуна, случайно попавшего на нашу планету. Его космический корабль потерпел крушение неподалеку от Абрау-Дюрсо. На помощь толстенькому гуманоиду пришел мальчик Никита, а потом и вся его семья.

Отзывчивые Семеновы помогут Ждуну починить его транспортное средство, спасут от интриг местного дельца и попробуют отправить домой. Ждун Семеновым тоже поможет: сплотит и научит слышать друг друга.

Режиссером картины стал Дмитрий Суворов, поставивший «Непослушную».

Ждуна создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Бреворт. Изначально фигура из пластика и эпоксидной смолы стояла перед больницей в Лейдене и должна была скрашивать ожидание в очереди к докторам.

Попав в интернет-пространство, Ждун обрел имя и стал персонажем сотен забавных мемов. Существо с головой морского слона и телом огромной личинки привносит ощущение уюта, немного грусти и толику иронии в любую ситуацию.