Трейлер дня: звезды в комедии про спасение Ждуна, упавшего на Землю

Вышел первый трейлер фантастической семейной комедии «Ждун в кино», посвященной герою знаменитого интернет-мема. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Никита Тарасов, Владислав Ветров.
В фильме рассказывается про доброго инопланетянина Ждуна, случайно попавшего на нашу планету. Его космический корабль потерпел крушение неподалеку от Абрау-Дюрсо. На помощь толстенькому гуманоиду пришел мальчик Никита, а потом и вся его семья.
Отзывчивые Семеновы помогут Ждуну починить его транспортное средство, спасут от интриг местного дельца и попробуют отправить домой. Ждун Семеновым тоже поможет: сплотит и научит слышать друг друга.
Режиссером картины стал Дмитрий Суворов, поставивший «Непослушную».
Ждуна создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Бреворт. Изначально фигура из пластика и эпоксидной смолы стояла перед больницей в Лейдене и должна была скрашивать ожидание в очереди к докторам.
Попав в интернет-пространство, Ждун обрел имя и стал персонажем сотен забавных мемов. Существо с головой морского слона и телом огромной личинки привносит ощущение уюта, немного грусти и толику иронии в любую ситуацию.
Премьера фильма «Ждун в кино» состоится 1 января 2025 года.