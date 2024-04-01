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1 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: звезды в комедии про спасение Ждуна, упавшего на Землю

Виктор Хориняк, Юлия Александрова и другие появились в семейной комедии «Ждун в кино»
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Вышел первый трейлер фантастической семейной комедии «Ждун в кино», посвященной герою знаменитого интернет-мема. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Никита ТарасовВладислав Ветров.

В фильме рассказывается про доброго инопланетянина Ждуна, случайно попавшего на нашу планету. Его космический корабль потерпел крушение неподалеку от Абрау-Дюрсо. На помощь толстенькому гуманоиду пришел мальчик Никита, а потом и вся его семья.

Отзывчивые Семеновы помогут Ждуну починить его транспортное средство, спасут от интриг местного дельца и попробуют отправить домой. Ждун Семеновым тоже поможет: сплотит и научит слышать друг друга.

Режиссером картины стал Дмитрий Суворов, поставивший «Непослушную». 

Ждуна создала скульптор из Нидерландов Маргрит ван Бреворт. Изначально фигура из пластика и эпоксидной смолы стояла перед больницей в Лейдене и должна была скрашивать ожидание в очереди к докторам.

Попав в интернет-пространство, Ждун обрел имя и стал персонажем сотен забавных мемов. Существо с головой морского слона и телом огромной личинки привносит ощущение уюта, немного грусти и толику иронии в любую ситуацию.

Премьера фильма «Ждун в кино» состоится 1 января 2025 года.

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