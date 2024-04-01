Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь. Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в соцсетях редкими кадрами с девочкой в день ее рождения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мэйбл Рэй, с 12-летием. Продолжай сиять ярко», — написала фотомодель.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и присоединились к поздравлению: «Копия матери», «Эмма, она так на тебя похожа», «Прекрасная девочка», «Так быстро выросла», «Будь счастлива, красавица», «Мамина девочка», «С днем рождения вашего ангела».

Уиллис 21 марта 2009 женился на Хеминг, которая моложе него на 23 года. У супругов двое общих детей: помимо Мэйбл, они растят девятилетнюю Эвелин Пенн. Артист также воспитал трех дочерей от коллеги Деми Мур. Актеры прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.