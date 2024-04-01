Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 апреля 2024, новость

Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь

Эмма Хеминг опубликовала редкие кадры с дочерью от актера в день ее 12-летия

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь. Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в соцсетях редкими кадрами с девочкой в день ее рождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мэйбл Рэй, с 12-летием. Продолжай сиять ярко», — написала фотомодель.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и присоединились к поздравлению: «Копия матери», «Эмма, она так на тебя похожа», «Прекрасная девочка», «Так быстро выросла», «Будь счастлива, красавица», «Мамина девочка», «С днем рождения вашего ангела».

Уиллис 21 марта 2009 женился на Хеминг, которая моложе него на 23 года. У супругов двое общих детей: помимо Мэйбл, они растят девятилетнюю Эвелин Пенн. Артист также воспитал трех дочерей от коллеги Деми Мур. Актеры прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

22 марта жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Брюс Уиллис
Bruce Willis
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Елизавета Моряк
Жена Сарика Андреасяна попала в больницу
Александр Панкратов-Черный
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с актером
Федор Добронравов
В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова
Валерий Баринов
У 78-летнего Валерия Баринова обнаружили перелом после падения
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Ирина Чипиженко
Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Скаут Уиллис, фото: соцсети
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась откровенным снимком
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Михаил Боярский
Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста
Шэннен Доэрти
Тяжелобольная звезда «Зачарованных» подвела итоги года
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Боярский после инфаркта вернется на сцену в конце декабря
Александр Митта
Раскрыты подробности состояния 90-летнего Александра Митты
Лариса Лужина
Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации
Лариса Лужина
84-летняя Лариса Лужина перенесла сердечный приступ
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде
Лариса Луппиан
Жена Боярского ответила на слухи о своей госпитализации
Джереми Реннер
Звезде «Мстителей» приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП
Брюс Уиллис
СМИ рассказали о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса
Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное»
Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами
Михаил Боярский
Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста
Шэннен Доэрти
Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Брюс Уиллис с дочерью Талулой
Дочь Брюса Уиллиса показала трогательные фото с отцом
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Кадр из фильма «Незнакомцы: Часть первая»
Незнакомцы. Начало
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N3 (англ.)
Кадр из фильма «Без глазури: История 'Поп-Тартс'»
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сестры» (3 сезон)
Сестры
Трейлер (3 сезон)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь