Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы

Эмма Хеминг в личном блоге опубликовала совместное фото со своим мужем Брюсом Уиллисом. На кадре супруги целуют друг друга. Публикацию 45-летняя модель сделала в честь их годовщины свадьбы.

<div id="vk_post_-48064554_44652"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_44652", -48064554, 44652, 'ZyQxAf97PCw2p7M9KLIQOGLpCWE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня исполняется 15 лет нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор. Я могу предаваться печали или могу отпраздновать это. Я называю это “замечательным переосмыслением”. Я знаю, что есть так много поводов для празднования. Наш союз и связь, вероятно, сильнее, чем когда-либо», — написала Хеминг.

Она добавила, что их семья построена на взаимном уважении и восхищении. Модель отметила, что любит и боготворит мужчину, за которого вышла замуж.

«Я так горжусь тем, что у нас есть, и тем, что мы продолжаем создавать. Итак, с хрустальной годовщиной нас!» — заключила супруга звезды фильма «Крепкий орешек».

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Супруги воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Мейбл и 9-летнюю Эвелин.