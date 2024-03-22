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22 марта 2024, новость

Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы

Голливудский актер и модель отмечают хрустальную годовщину

Эмма Хеминг в личном блоге опубликовала совместное фото со своим мужем Брюсом Уиллисом. На кадре супруги целуют друг друга. Публикацию 45-летняя модель сделала в честь их годовщины свадьбы.

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«Сегодня исполняется 15 лет нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор. Я могу предаваться печали или могу отпраздновать это. Я называю это “замечательным переосмыслением”. Я знаю, что есть так много поводов для празднования. Наш союз и связь, вероятно, сильнее, чем когда-либо», — написала Хеминг.

Она добавила, что их семья построена на взаимном уважении и восхищении. Модель отметила, что любит и боготворит мужчину, за которого вышла замуж.

«Я так горжусь тем, что у нас есть, и тем, что мы продолжаем создавать. Итак, с хрустальной годовщиной нас!» — заключила супруга звезды фильма «Крепкий орешек».

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Супруги воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Мейбл и 9-летнюю Эвелин.

У Уиллиса также есть три взрослых дочери от брака с актрисой Деми Мур. После расставания звезды сохранили дружеские отношения. Мур активно поддерживает бывшего супруга, который сейчас борется с деменцией. Недавно актриса трогательно поздравила его с 69-летием и опубликовала семейные снимки, на которых также была их единственная внучка.

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