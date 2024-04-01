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1 апреля 2024, новость

Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные

В России и СНГ фильм возглавил кинопрокат за выходные
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Кадр из фильма «Летучий корабль»

Фильм режиссера Ильи Учителя под названием «Летучий корабль» снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 258 миллионов рублей за прошедшие выходные, согласно данным портала kinobusiness.com за период с 28 по 31 марта.

Этот фильм является экранизацией одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя. Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.

На втором месте в списке лучших фильмов оказался «Ненормальный» Ильи Маланина, который заработал 42 миллиона рублей. Этот фильм, основанный на реальных событиях, повествует о больном мальчике, которого отчим благодаря заботе и вниманию превратил в талантливого пианиста. В картине снялись Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ, Надежда Маркина.

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, заработав 91 миллион рублей, хотя его просмотр недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.

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