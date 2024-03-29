Фильм на вечер: провокационная драма с Портман и Мур

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356189&hash=24cfc02aa8bf032b&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1992 году 36-летнюю Грейси осудили за сексуальную связь с 13-летним Джо. В тюрьме женщина родила от него ребенка, а после освобождения пара воссоединилась. О скандале писали все газеты, спустя годы шумиха поутихла.

В середине 2010-х амбициозная актриса Элизабет приезжает в дом к Джо и Грейси, чтобы узнать их получше — звезде предстоит сыграть Грейси в кино. Элизабет наблюдает за жизнью пары и их троих детей, все глубже проникая за фасад их размеренной жизни и растревоживая старые травмы.

Основанная на реальной истории запретных отношений учительницы и школьника, психологическая драма Тодда Хейнса «Май декабрь» исследует тему связи искусства с реальностью, в которой стираются все границы и рождаются новые акценты.

В наэлектризованной до предела атмосфере героини Джулианны Мур и Натали Портман забираются друг другу под кожу, соревнуясь в манипуляциях, в то время как эмоциональным центром фильма оказывается персонаж Чарльза Мелтона, совершенно не теряющегося на фоне более именитых актрис.