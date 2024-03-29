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29 марта 2024, новость

Люк Бессон начал съемки новой экранизации «Дракулы»

Главные роли в картине исполнят Кристоф Вальц и Калеб Лэндри Джонс
Люк Бессон
Люк Бессон | Источник: Legion-Media.ru

Французский режиссер, продюсер, сценарист и писатель Люк Бессон начал снимать новую экранизацию новеллы «Дракула» Брэма Стокера — фильм «Дракула: История любви». Об этом 27 марта сообщил Collider.

Отмечается, что сейчас съемочная группа находится в экспедиции в Финляндии, она продлится до июля.

По словам Бессона, он намерен снять фильм о бесконечной, длящейся на протяжении веков любви мужчины к женщине.

Как сообщает НСН, сюжет строится вокруг истории графа Владимира, обращенного в вампира в XV веке, после смерти супруги. В XIX веке главный герой встречает копию своей жены в Лондоне.

Главные роли в картине исполнят Кристоф Вальц и Калеб Лэндри Джонс

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