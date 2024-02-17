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17 февраля 2024, новость

Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Съемки фильма планируются в 2024 году
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц | Источник: Rex / Fotodom.ru

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. Об этом сообщает Deadline.

В фильме-переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.

По данным осведомленных источников, Бессон сконцентрируется на истории любви Дракулы.

Съемки планируется начать в 2024 году.

В январе стало известно, что Кристоф Вальц примет участие в новом фильме Гильермо дель Торо. Режиссер займется адаптацией «Франкенштейна».

Во время загрузки произошла ошибка.
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