Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. Об этом сообщает Deadline.

В фильме-переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.