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27 марта 2024, новость

Пирс Броснан высказался о претендующем на роль нового Бонда актере

Звезда бондианы заявил, что Аарон Тейлор-Джонсон подходит на роль нового агента 007
Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда
Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда

Ирландский актер Пирс Броснан, ранее исполнявший роль Джеймса Бонда, высказался в беседе с RTÉ Radio 1 о кандидатуре британского коллеги Аарона Тейлора-Джонсона на роль следующего агента 007.

По мнению Броснана, Тейлор-Джонсон обладает всем необходимым, чтобы исполнить эту роль. «Я считаю, что у этого человека есть все необходимое, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда. Даже очень», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Аарону Тейлору-Джонсону могут предложить контракт на три-четыре фильма об агенте 007. По словам инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль Бонда никого, кроме 33-летнего актера.

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Aaron Taylor-Johnson
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