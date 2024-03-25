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25 марта 2024, новость

Про Джеймса Бонда захотели снять еще четыре фильма

Тейлору-Джонсону захотели предложить контракт на четыре фильма об агенте 007
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Вероятному исполнителю роли нового Джеймса Бонда британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону могут предложить контракт на три-четыре фильма об агенте 007. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль Бонда никого, кроме 33-летнего актера. «В настоящее время речь идет о контракте на три фильма с возможностью продления на четвертый. Они сделали все примерки, придумали для него прическу, и он уже в отличной форме», — рассказал собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что новым Джеймсом Бондом и преемником Дэниэла Крэйга может стать Аарон Тейлор-Джонсон, ранее сыгравший в кинокартинах «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном» и «Пипец». Если контракт будет подписан, актер станет седьмым исполнителем роли агента 007 с момента запуска франшизы в 1962 году.

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