Про Джеймса Бонда захотели снять еще четыре фильма

По словам инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль Бонда никого, кроме 33-летнего актера. «В настоящее время речь идет о контракте на три фильма с возможностью продления на четвертый. Они сделали все примерки, придумали для него прическу, и он уже в отличной форме», — рассказал собеседник газеты.