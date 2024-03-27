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27 марта 2024, новость

Рената Литвинова в тренче на голое тело снялась для рекламы французского бренда

Актриса снялась для рекламы бренда Balenciaga
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)
Рената Литвинова в рекламной кампании Balenciaga (фото: соцсети)

Актриса, режиссер Рената Литвинова стала лицом новой рекламной кампании Balenciaga. Снимки появились в соцсети бренда.

57-летняя Рената Литвинова позировала в бежевом тренче на голое тело, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. В руках она держала объемную сумку. Ей также сделали укладку с «мокрыми» волнами и макияж с острыми стрелками и красной помадой. Помимо Ренаты Литвиновой, в съемке приняла участие мать креативного директора Демны Элла.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова опубликовала редкую фотографию дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Снимок был сделан в Париже. 22-летняя девушка позировала в черном тренче при выходе из подъезда. Волосы она распустила и оставила без укладки.

Ранее Ренату Литвинову назвали «Шапокляк» из-за остроносых ботинок.

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