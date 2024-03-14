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14 марта 2024, новость

Рената Литвинова впечатлила поклонников необычной обувью

Актриса поделилась кадрами фотосессии в стильном образе

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова снялась на берегу моря в сапогах с чрезмерно длинными носками, которые описали в сети фразой «вот это подкрадули». Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

57-летняя звезда и создательница фильма «Богиня: как я полюбила» предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с длинными рукавами и глубоким разрезом. Также она взяла с собой зонт и примерила черные солнцезащитные очки и упомянутые сапоги, в которых пробежалась по песку.

Подписчики разошлись во мнениях, оценивая образ артистки. «Все бы ничего, но мне обувь не нравится», «Ренату люблю, но здесь образ Шапокляк», «Весь образ портит обувь», «Вот это подкрадули (ироничное название забавной или некрасивой обуви — прим. ред.), но как же стильно», «Мне кажется, один из акцентов и был на обувь», «Гениальные туфли», «Это очень красиво», — отметили юзеры.

Накануне Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара 2024»

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