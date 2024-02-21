Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 февраля 2024, новость

Рената Литвинова опубликовала редкое фото дочери

Актриса показала дочь Ульяну в Париже
Ульяна Добровская (фото: соцсети)
Ульяна Добровская (фото: соцсети)

Актриса, режиссер Рената Литвинова опубликовала в соцсети фотографию своей дочери Ульяны в Париже.

22-летняя Ульяна позировала в черном тренче при выходе из подъезда. Волосы она распустила и оставила без укладки. Рената Литвинова редко публикует фото дочери в социальных сетях.

Актриса родила дочь в 2001 году от бизнесмена Леонида Добровского, с которым рассталась спустя шесть лет. Рената Литвинова стала матерью в 33 года, по словам звезды, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

Рената Литвинова мечтала, чтобы Ульяна получила образование в Европе, она часто говорила об этом в интервью, поэтому забрала дочь из московской школы, когда той было 14 лет. Артистка признавалась, что обучение сводилось к выполнению тестов, а знаний было очень мало, и тогда Рената Литвинова устроила Ульяну в школу в Париже, а сама жила на два города. Позже девушка окончила Королевскую академию изящных искусств Антверпена и стала дизайнером одежды, которую периодически демонстрирует ее мать.

Ранее Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Рената Литвинова
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова напугала поклонников сильной худобой
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Рената Литвинова
56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала
Рената Литвинова (фото: Дмитрий Исхаков)
56-летняя Литвинова опубликовала редкое откровенное фото
Рената Литвинова
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Рената Литвинова
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Рената Литвинова
Литвинова призналась, что хочет вернуться в Россию
Рената Литвинова
Литвинова представит свою новую пьесу в Эстонии
Рената Литвинова
Литвинова посетила премьеру спектакля Серебренникова во Франции
Чулпан Хаматова
Литвинова поддержала Хаматову после поражения на «Золотой маске»
Рената Литвинова
Покинувшая Россию Литвинова рассказала, над чем сейчас работает
Софья Эрнст
Стало известно, кто заменит Литвинову в ее спектакле
Рената Литвинова
Рената Литвинова попросила прощения за сорванные гастроли
Рената Литвинова
Рената Литвинова не выйдет на сцену из-за болезни
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Анна Лилиенталь и Юлия Снигирь
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Илья Авербух и Лиза Арзамасова
Арзамасова, Литвинова, Добронравов на открытии кинофестиваля
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Ксения Бородина
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу
Рената Литвинова
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые трейлеры
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Вернуть любой ценой
Трейлер
Кадр из сериала «Камера! Мотор!»
Камера Мотор
Трейлер
Кадр из сериала «Курьеры»
Курьеры
Трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь