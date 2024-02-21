Рената Литвинова опубликовала редкое фото дочери

Ульяна Добровская (фото: соцсети)

Актриса, режиссер Рената Литвинова опубликовала в соцсети фотографию своей дочери Ульяны в Париже.

22-летняя Ульяна позировала в черном тренче при выходе из подъезда. Волосы она распустила и оставила без укладки. Рената Литвинова редко публикует фото дочери в социальных сетях.

Актриса родила дочь в 2001 году от бизнесмена Леонида Добровского, с которым рассталась спустя шесть лет. Рената Литвинова стала матерью в 33 года, по словам звезды, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

Рената Литвинова мечтала, чтобы Ульяна получила образование в Европе, она часто говорила об этом в интервью, поэтому забрала дочь из московской школы, когда той было 14 лет. Артистка признавалась, что обучение сводилось к выполнению тестов, а знаний было очень мало, и тогда Рената Литвинова устроила Ульяну в школу в Париже, а сама жила на два города. Позже девушка окончила Королевскую академию изящных искусств Антверпена и стала дизайнером одежды, которую периодически демонстрирует ее мать.