Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дверь из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кусок бальзового дерева, на котором героиня Кейт Уинслет спаслась в финале картины, приобрел неизвестный покупатель. На аукционе также было продано шифоновое платье, которое носила актриса. Его стоимость составила 125 тысяч долларов.

Ранее стал известно, что стартовая цена двери из фильма Кэмерона на аукционе составила 40 тысяч долларов.