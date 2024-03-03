Дверь из финала «Титаника» выставят на аукцион за 3,7 миллиона рублей

Дверь из финала фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона выставят на аукцион Heritage Auctions в США за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет. Аукционисты установили, что размеры данного реквизита составляют 8 футов (2,44 метра) в длину и 41 дюйм (1,04 метра) в ширину и на нем одновременно могли бы поместиться персонажи Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

Известно, что торги пройдут с 20 по 24 марта. Стартовая цена лота составляет 40 тысяч долларов (примерно 3,7 миллиона рублей).

В январе сообщалось, что сценарии к двум сериям сериала «Друзья», которые были найдены в мусоре 25 лет назад, проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов.