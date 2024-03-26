Малахов сообщил о смерти звезды фильма «Цыган»

Известная актриса, звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева умерла. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов в эфире программы «Малахов».
По словам ведущего, он был последним журналистом, с которым общалась легенда. Актриса ушла из жизни еще 14 марта. Однако об этом никто не знал, хотя Тимофееву любили миллионы зрителей, у нее была армия поклонников.
«В последний путь провожало всего три человека», — заявил Малахов.
Вдовец актрисы нашел записку. В ней звезда заявила, что решила завещать ему самое дорогое, что у нее есть. Однако ответ на вопрос подскажет ее могила.
Сама Тимофеева считала, что ее успеху в СССР начало завидовало все цыганское сообщество. Некоторые даже пытались навести на нее порчу.
Помимо съемок в кино, актриса выступала в театре "Ромэн" и была солисткой Москонцерта, где исполняла русские романсы и цыганские песни.