Малахов сообщил о смерти звезды фильма «Цыган»

Известная актриса, звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева умерла. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов в эфире программы «Малахов».

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По словам ведущего, он был последним журналистом, с которым общалась легенда. Актриса ушла из жизни еще 14 марта. Однако об этом никто не знал, хотя Тимофееву любили миллионы зрителей, у нее была армия поклонников.

«В последний путь провожало всего три человека», — заявил Малахов.

Вдовец актрисы нашел записку. В ней звезда заявила, что решила завещать ему самое дорогое, что у нее есть. Однако ответ на вопрос подскажет ее могила.

Сама Тимофеева считала, что ее успеху в СССР начало завидовало все цыганское сообщество. Некоторые даже пытались навести на нее порчу.