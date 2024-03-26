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26 марта 2024, новость

Сценарист сериала «13 клиническая» рассказал о планах на 5 сезонов

Андрей Золотарев раскрыл планы на каждый сезон
Кадр из сериала «13 клиническая»
Кадр из сериала «13 клиническая»

Сценарист Андрей Золотарев рассказал в беседе с ТАСС, что мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским изначально рассчитан на пять сезонов.

Золотарев сообщил, что три сезона должны рассказывать о событиях из настоящего, а два остальных — из прошлого. К примеру, второй сезон является одним из приквелов.

«Там есть и продолжение истории, оно даже расписано по сериям», — отметил сценарист.

Золотарев заявил, что второй сезон, «13 клиническая. Начало», все еще монтируется, а о дате выхода он пока сказать не может.

«13 клиническая» — фэнтези-драма о клинике, где лечат болезни сверхъестественного происхождения. Туда попадает (сначала как пациент, а потом как сотрудник) хирург с неизлечимым заболеванием (Козловский). Также в проекте снялись Паулина АндрееваВиктория ИсаковаВладимир СтекловДмитрий Лысенков и Нино Нинидзе.

В декабре 2022 года Козловский рассказывал, что роль в «13 клинической» стала одной из самых трудных в его карьере. Он назвал ее своим «самым интересным профессиональным вызовом».

Во время загрузки произошла ошибка.
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