Сценарист сериала «13 клиническая» рассказал о планах на 5 сезонов

Кадр из сериала «13 клиническая»

Сценарист Андрей Золотарев рассказал в беседе с ТАСС, что мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским изначально рассчитан на пять сезонов.

Золотарев сообщил, что три сезона должны рассказывать о событиях из настоящего, а два остальных — из прошлого. К примеру, второй сезон является одним из приквелов.

«Там есть и продолжение истории, оно даже расписано по сериям», — отметил сценарист.

Золотарев заявил, что второй сезон, «13 клиническая. Начало», все еще монтируется, а о дате выхода он пока сказать не может.

В декабре 2022 года Козловский рассказывал, что роль в «13 клинической» стала одной из самых трудных в его карьере. Он назвал ее своим «самым интересным профессиональным вызовом».