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23 марта 2024, новость

Шэрон Стоун рассказала о неудачной попытке снять «Барби» в 90-е

Актриса раскрыла идею неснятого фильма про куклу Барби
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун в рамках подкаста Fly On The Wall вспомнила о неудачной попытке снять фильм про Барби в 1990-е годы.

«Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукол Барби]. Речь идет о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной». — пожаловалась Стоун.

Она уточнила, что после презентации концепции возможного фильма ей прочитали нотацию и выставили за дверь.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. 

Напомним, что на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» представленная в семи категориях «Барби» удостоилась победы только за лучшую песню. 

Во время загрузки произошла ошибка.
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