Шэрон Стоун рассказала о неудачной попытке снять «Барби» в 90-е

Актриса Шэрон Стоун в рамках подкаста Fly On The Wall вспомнила о неудачной попытке снять фильм про Барби в 1990-е годы.
«Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукол Барби]. Речь идет о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной». — пожаловалась Стоун.
Она уточнила, что после презентации концепции возможного фильма ей прочитали нотацию и выставили за дверь.
В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов.
Напомним, что на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» представленная в семи категориях «Барби» удостоилась победы только за лучшую песню.