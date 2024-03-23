Шэрон Стоун рассказала о неудачной попытке снять «Барби» в 90-е

«Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукол Барби]. Речь идет о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной». — пожаловалась Стоун.